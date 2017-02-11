Тренер «Ниццы»: Балотелли отрабатывает в обороне «через не хочу»

«Не хочу говорить о Марио, потому что мы обсуждали тот факт, что он отрабатывает в обороне “через не хочу”. Мы радуемся пользе от игры Балотелли, но что я могу поделать? Что тут может сделать тренер? Я выбираю 11 лучших игроков для стартового состава, основываясь на своих идеях.



Каждый знает, что Марио почти не отрабатывал в защите во всех своих клубах, поэтому ему потребуется какое-то время, чтобы приспособиться. Не хочу говорить на пресс-конференциях только о Балотелли», — цитирует Фавра Football Italia.