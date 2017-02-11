Тренер «Ниццы»: Балотелли отрабатывает в обороне «через не хочу»
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр признался, что устал говорить об игре форварда Марио Балотелли при обороне.
«Не хочу говорить о Марио, потому что мы обсуждали тот факт, что он отрабатывает в обороне “через не хочу”. Мы радуемся пользе от игры Балотелли, но что я могу поделать? Что тут может сделать тренер? Я выбираю 11 лучших игроков для стартового состава, основываясь на своих идеях.
Каждый знает, что Марио почти не отрабатывал в защите во всех своих клубах, поэтому ему потребуется
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