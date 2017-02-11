Тимощук: Предложения стать тренером мне уже поступали
Экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который прошел последний курс обучения в центре лицензирования ФФУ и получил тренерский диплом категории PRO, сообщил, что уже получал предложения о тренерской работе.
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«Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны. Я изучил его, как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера. Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и PRO. Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложения от команд Первой лиги Украины? Нет, не думаю.
Чем занимаюсь сейчас? Мои дела и дела семьи всегда были личными, я не хотел бы об этом рассказывать», — цитирует Тимощука Sportarena.com.
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