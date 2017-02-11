Тимощук: Предложения стать тренером мне уже поступали

«Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны. Я изучил его, как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера. Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и PRO. Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложения от команд Первой лиги Украины? Нет, не думаю.



Чем занимаюсь сейчас? Мои дела и дела семьи всегда были личными, я не хотел бы об этом рассказывать», — цитирует Тимощука Sportarena.com.