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11 февраля 2017, 18:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты «Авеллино» напали на автомобиль Тони и президента «Вероны»

Фанаты клуба «Авеллино» совершили нападение на автомобиль, в котором находились президент «Вероны» Маурицио Сетти и директор клуба Лука Тони, сообщает ITASportPress.

По информации издания, Сетти и Тони направлялись автомобиле в сторону стадиона «Партенио», где их клуб в эти минуты проводит гостевой матч 25-го тура Серии B с «Авеллино». Группа фанатов местного клуба, угрожая президенту «Вероны», нанесла повреждения автомобилю. Отмечается, что оба пассажира травм не получили, а в настоящее время Сетти даёт показания в полицейском участке.

Тони известен по выступлениям за «Фиорентину», «Баварию», «Рому», «Ювентус», «Верону» и сборную Италии. По окончании сезона-2015/16 он объявил о завершении игровой карьеры.

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