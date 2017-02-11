«Астана» ушла от поражения в матче с шестикратным чемпионом Боснии и Герцеговины

Соперником подопечных Станимира Стойлова выступил шестикратный чемпион Боснии и Герцеговины клуб «Железничар» из города Сараево. Встреча завершилась вничью 1:1.

Первыми счет в середине первого тайма открыли футболисты «Железничар». «Астана» сумела отыграть в дебюте второй 45-минутки усилиями Романа Муртазаева.