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11 февраля 2017, 18:34 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» ушла от поражения в матче с шестикратным чемпионом Боснии и Герцеговины

Футбольный клуб «Астана» сегодня, 11 февраля, провел свой второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником подопечных Станимира Стойлова выступил шестикратный чемпион Боснии и Герцеговины клуб «Железничар» из города Сараево. Встреча завершилась вничью 1:1.

Первыми счет в середине первого тайма открыли футболисты «Железничар». «Астана» сумела отыграть в дебюте второй 45-минутки усилиями Романа Муртазаева.

В предыдущем товарищеском матче в рамках сборов в Турции «Астана» встречалась с представителем украинской премьер-лиги «Александрией», занимающей в своем чемпионате четвертое место. Игра закончилась со счетом 2:2.

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