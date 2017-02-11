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11 февраля 2017, 18:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: Возможно, «Арсеналу» повезло выиграть у «Халл Сити»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Халл Сити» в матче 25-го тура АПЛ.

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0.

«Мы играли с упорством, настойчивостью и последовательностью. При этом команда играла как будто с небольшим тормозом — было видно, что игроки находились под давлением и это сказывалось. Возможно, “Арсеналу” повезло выиграть этот матч.

Мы создали большое количество опасных моментов, особенно в первом тайме. Но мяч никак не заходил в ворота. Меня впечатлила игра “Халла”, они действовали здорово», — цитирует Венгера BBC.

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