Венгер: Возможно, «Арсеналу» повезло выиграть у «Халл Сити»

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0.



«Мы играли с упорством, настойчивостью и последовательностью. При этом команда играла как будто с небольшим тормозом — было видно, что игроки находились под давлением и это сказывалось. Возможно, “Арсеналу” повезло выиграть этот матч.



Мы создали большое количество опасных моментов, особенно в первом тайме. Но мяч никак не заходил в ворота. Меня впечатлила игра “Халла”, они действовали здорово», — цитирует Венгера BBC.