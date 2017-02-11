«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 11 фев —
Р-Спорт. «Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 0:0.
«Бетис» в следующем матче в гостях 17 февраля сыграет с «Гранадой». «Валенсия» 19 февраля примет дома «Атлетик» из Бильбао.
|11.02.2017 15:00
|основной раунд: 22-й тур
|Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
|Санчес Виктор
|Сальвадор Гонсалес Марко
Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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