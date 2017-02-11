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11 февраля 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 11 фев — Р-Спорт. «Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 0:0.

«Бетис» в следующем матче в гостях 17 февраля сыграет с «Гранадой». «Валенсия» 19 февраля примет дома «Атлетик» из Бильбао.

11.02.2017 15:00 основной раунд: 22-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Бетис 0:0 Валенсия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Санчес Виктор Сальвадор Гонсалес Марко
Составы
Антонио Адан 13
Кристиано Пиччини 12
Риса Дурмиси 14
87′ Херман Пеццела 20
Алин Тошка 21
63′ Аисса Манди 23
Рубен Пардо 7
89′ Дани Себальос 10
Мартин Рубен Кастро 24
73′ Петрос 5
Жона Мартен 8
74′ Алекс Алегрия 19
89′ Антонио Санабрия 9
1 Диегу Алвес
5 Эльяким Мангала
14 Хосе Гайя
21 Мартин Монтойя
7 Мата Марио Суарес
10 Даниэль Парехо 57′
9 Мунир Эль-Хаддади
17 Нани
4 Адерлан Сантос 57′ 21′
23 Аймен Абденнур
15 Фабиан Орельяна 81′
2 Жоау Канселу
22 Санти Мина 64′
12 Симоне Дзадза 78′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
4 Угловые 6
15 Фолы 17
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
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