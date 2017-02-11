«Арсенал» обыграл «Халл Сити» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 11 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Арсенала» обыграли «Халл Сити» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Лондоне в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Алексис Санчес (34-я минута, 90+3-я — с пенальти). В составе «Халла» Сэмуел Клукас в ситуации с назначением одиннадцатиметрового получил прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной.
«Арсенал» набрал 50 очков и сместил «Манчестер Сити» (49 баллов, игра в запасе) с третьего места в турнирной таблице английского чемпионата. «Халл Сити» (20) идет 18-м.
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Силва Марку
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|17
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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