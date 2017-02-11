«Арсенал» обыграл «Халл Сити» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в Лондоне в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Алексис Санчес (34-я минута, 90+3-я — с пенальти). В составе «Халла» Сэмуел Клукас в ситуации с назначением одиннадцатиметрового получил прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной.

«Арсенал» набрал 50 очков и сместил «Манчестер Сити» (49 баллов, игра в запасе) с третьего места в турнирной таблице английского чемпионата. «Халл Сити» (20) идет 18-м.