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11 февраля 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Арсенал» обыграл «Халл Сити» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 11 фев — Р-Спорт. Футболисты «Арсенала» обыграли «Халл Сити» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Алексис Санчес (34-я минута, 90+3-я — с пенальти). В составе «Халла» Сэмуел Клукас в ситуации с назначением одиннадцатиметрового получил прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной.

«Арсенал» набрал 50 очков и сместил «Манчестер Сити» (49 баллов, игра в запасе) с третьего места в турнирной таблице английского чемпионата. «Халл Сити» (20) идет 18-м.

11.02.2017 15:30 основной раунд: 25-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:0 Халл Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Силва Марку
Голы
34′ Алексис Санчес 7
90+3′ Алексис Санчес 7
Составы
Петр Чех 33
54′ Киран Гиббс 3
Лоран Косьельни 6
Шкодран Мустафи 20
Эктор Бельерин 24
Месут Езил 11
Франсис Кокелен 34
76′ Алексис Санчес 7
82′ Алекс Окслейд-Чемберлен 15
Перес Мартинес Лукас 9
82′ Алекс Ивоби 17
Дэнни Уэлбек 23
53′ 69′ Тео Уолкотт 14
Мохамед Эль-Ненни 35
16 Элдин Якупович
3 Эндрю Робертсон
5 Гарри Магуайр
13 Андреа Раноккиа 70′
10 Альфред Н`Диай
11 Сэмюэл Клукас 90+1′
50 Лазар Маркович
24 Умар Ньясс
14 Омар Элабделлауи 66′
27 Ахмед Аль-Мухаммади
8 Том Хаддлстоун 78′
20 Адама Диоманде
17 Камиль Грощицки 60′
40 Эвандру
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
17 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 4
3 Угловые 8
12 Фолы 9
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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