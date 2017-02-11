Киевское «Динамо» должно «Андерлехту» 2 миллиона евро за Мбокани
Клубы подписании соглашение о урегулировании долга в рамках Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
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Сумма долга киевского «Динамо» перед бельгийским «Андерлехтом» (Брюссель) за трансфер форварда Дьемерси Мбокани составляет порядка 2 миллионов евро, сообщает SportArena со ссылкой на
Сторонам удалось заключить соглашение, о наличии которого на днях сообщал официальный сайт бельгийцев, но произошло оно уже в рамках Спортивного суда в Лозанне (CAS), уточняет источник.
Мбокани перебрался в Динамо из Андерлехта летом 2013 года, а сумма трансфера, по информации СМИ, составила порядка 10 миллионов евро. Однако полностью она выплачена не была,
За киевскую команду 31-летний футболист отыграл два сезона, после чего отправился в аренду в клубы английской
Контракт Дьемерси Мбокани с Динамо истекает летом этого года и наверняка не будет продлен, ведь сам он неоднократно публично заявлял о желании покинуть киевский клуб.
Как сообщал УНИАН, в составе Андерлехта в настоящий момент выступает арендованный у Динамо нападающий Лукаш Теодорчик, на которого бельгийцы имеют право выкупа летом за 4,5 миллиона евро и намерены его использовать.
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