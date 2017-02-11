Киевское «Динамо» должно «Андерлехту» 2 миллиона евро за Мбокани

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сумма долга киевского «Динамо» перед бельгийским «Андерлехтом» (Брюссель) за трансфер форварда Дьемерси Мбокани составляет порядка 2 миллионов евро, сообщает SportArena со ссылкой на Anderlecht-online. be.

Сторонам удалось заключить соглашение, о наличии которого на днях сообщал официальный сайт бельгийцев, но произошло оно уже в рамках Спортивного суда в Лозанне (CAS), уточняет источник.

Мбокани перебрался в Динамо из Андерлехта летом 2013 года, а сумма трансфера, по информации СМИ, составила порядка 10 миллионов евро. Однако полностью она выплачена не была, из-за чего бельгийский клуб обратился в суд.

За киевскую команду 31-летний футболист отыграл два сезона, после чего отправился в аренду в клубы английской Премьер-лиги. В сезоне-2015/16 форвард защищал цвета Норвича, в текущем сезоне выступает за Халл Сити, сыграв 9 матчей и отметившись 2 ассистами.

Контракт Дьемерси Мбокани с Динамо истекает летом этого года и наверняка не будет продлен, ведь сам он неоднократно публично заявлял о желании покинуть киевский клуб.

Как сообщал УНИАН, в составе Андерлехта в настоящий момент выступает арендованный у Динамо нападающий Лукаш Теодорчик, на которого бельгийцы имеют право выкупа летом за 4,5 миллиона евро и намерены его использовать.