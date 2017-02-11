Литературный герой и человек-икона. Интересные факты из жизни Тимощука
Экс-хавбек «Шахтера», «Зенита», «Баварии» объявил о завершении карьеры.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
МЯЧИ ДЛЯ ЛУЖНОГО
Тимощук — уроженец Луцка, и первые шаги на газоне он делал именно в этом городе. В детстве маленький Толя подавал мячи футболистам «Волыни», среди которых был Олег Лужный, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и лондонский «Арсенал». «Смотрел на него снизу вверх, как на бога, и не мог себе представить, что успею еще сыграть вместе с Лужным за сборную Украины!», — вспоминал позже Тимощук.
ЗА «ДИНАМО»
Мы знаем Тимощука, как многолетнего капитана и гордость «Шахтера» — именно в Донецке он обрел славу и вырос в звезду. Но на заре юношеской карьеры Тимощук отдавал предпочтение злейшим врагам
КАПИТАНСКАЯ ПОВЯЗКА ОТ МАТТЕУСА
Тимощук долгое время носил на плече необычный атрибут — капитанскую повязку, раскрашенную в цвета немецкого флага. Ее украинцу подарил нынешний ассистент главного тренера «Зенита» Александр Спиридон — в 1990-е он был капитаном сборной Молдавии и в одном из матчей обменялся повязками с коллегой по национальной команде Германии Лотаром Маттеусом. Когда Спиридон пришел в «Шахтер» в 2004 году и узнал, что Тимощук обожает Маттеуса, то подарил хавбеку повязку.
В 2010 году в Мюнхене Анатолий и его жена Надежда стали папой и мамой. Роды были преждевременными (на шестом месяце), но две прекрасные дочки появились на свет здоровыми. Родители выбрали им необычные имена. «Одна была очень активная, поэтому мы дали ей имя Ноа, что означает “движение”. А вторая — Мия, спокойная, в отличие от сестры. Так как были проблемы при родах, мы решили добавить каждой второе имя — Мария. Третье имя дали одной малышке в честь семейного врача — и вышло Ноа Мария Анатолия. А Мия Мария Анастасия получилась потому, что Анастасия — это ближайшая святая по церковному календарю ко дню рождения девочек».
КОЛЛЕКЦИОНЕР ИКОН
«Он собирает иконы на протяжении долгих лет, — рассказывал о своем друге
ПЕРСОНАЖ КНИГИ
В 2005 году украинец Ярослав Веров (псевдоним трех донецких писателей-фантастов) опубликовал роман «Господин Чичиков», главным героем которого стал капитан футбольного клуба «Забойщик» Тимофей Онищук по прозвищу «Тимоха». Нетрудно догадаться, что прототипом протагониста произведения стал будущий победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Персонаж описан в романе так: «Тимоха был высоким худощавым парнем с простодушным и вместе с тем уверенным выражением лица. Был он модно пострижен, волосы обесцвечены и мелированы».
ЧЕМПИОН ВСЕГО
Тимощук выигрывал трофеи в каждой стране, в которой выступал — даже в Казахстане за короткий срок успел взять Кубок и Суперкубок в составе «Кайрата». Всего за насыщенную карьеру украинец успел выиграть 21 титул. Наиболее ценный из них — безусловно, кубок Лиги чемпионов в 2013 году. Кроме того, Тимощук является рекордсменом сборной Украины по числу сыгранных матчей — 144. Это рекорд всех времен даже с учетом истории сборной СССР.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter