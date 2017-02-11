Литературный герой и человек-икона. Интересные факты из жизни Тимощука

МЯЧИ ДЛЯ ЛУЖНОГО

Тимощук — уроженец Луцка, и первые шаги на газоне он делал именно в этом городе. В детстве маленький Толя подавал мячи футболистам «Волыни», среди которых был Олег Лужный, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и лондонский «Арсенал». «Смотрел на него снизу вверх, как на бога, и не мог себе представить, что успею еще сыграть вместе с Лужным за сборную Украины!», — вспоминал позже Тимощук.

2002 год. Анатолий ТИМОЩУК. Фото REUTERS. Reuters

ЗА «ДИНАМО»

Мы знаем Тимощука, как многолетнего капитана и гордость «Шахтера» — именно в Донецке он обрел славу и вырос в звезду. Но на заре юношеской карьеры Тимощук отдавал предпочтение злейшим врагам черно-оранжевых — киевскому «Динамо». «Да я других клубов и не знал, а “Динамо” было на слуху», — признавался Тимощук. Однако в 1997 году он все же оказался на берегах Дона.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/d4ATD4gvBa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Не мій розмір:);) Не мой размерчик:);)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Anatoliy Tymoshchuk (@power4timo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-09-05T10:17:31+00:00">Сен 5 2013 в 3:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАПИТАНСКАЯ ПОВЯЗКА ОТ МАТТЕУСА

Тимощук долгое время носил на плече необычный атрибут — капитанскую повязку, раскрашенную в цвета немецкого флага. Ее украинцу подарил нынешний ассистент главного тренера «Зенита» Александр Спиридон — в 1990-е он был капитаном сборной Молдавии и в одном из матчей обменялся повязками с коллегой по национальной команде Германии Лотаром Маттеусом. Когда Спиридон пришел в «Шахтер» в 2004 году и узнал, что Тимощук обожает Маттеуса, то подарил хавбеку повязку.

Анатолий ТИМОЩУК и капитанская повязка Лотара Маттеуса. Фото REUTERS. Reuters

ДОЧКИ-БЛИЗНЯШКИ

В 2010 году в Мюнхене Анатолий и его жена Надежда стали папой и мамой. Роды были преждевременными (на шестом месяце), но две прекрасные дочки появились на свет здоровыми. Родители выбрали им необычные имена. «Одна была очень активная, поэтому мы дали ей имя Ноа, что означает “движение”. А вторая — Мия, спокойная, в отличие от сестры. Так как были проблемы при родах, мы решили добавить каждой второе имя — Мария. Третье имя дали одной малышке в честь семейного врача — и вышло Ноа Мария Анатолия. А Мия Мария Анастасия получилась потому, что Анастасия — это ближайшая святая по церковному календарю ко дню рождения девочек».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/kkRNBTgvII/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Это больше чем сердце Это больше чем весь мир Это дольше чем вечность Это выше чем небо Это дороже чем жизнь.../ Це більше ніж серце Це більше ніж весь світ Це довше ніж вічність Це вище ніж небо Це дорожче ніж життя.../ This is more than the heart This is more than the entire world This is longer than eternity This is higher than the sky It is more expensive than life.. #Life #love #my #children #NoaMia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Anatoliy Tymoshchuk (@power4timo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-02-18T18:00:12+00:00">Фев 18 2014 в 10:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОЛЛЕКЦИОНЕР ИКОН

«Он собирает иконы на протяжении долгих лет, — рассказывал о своем друге экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин. — У Толи в коллекции есть икона ХVIII века, он ее отдавал на реставрацию. Постоянно поступают звонки от неизвестных людей с предложениями. Анатолий настолько серьезно проникся данной тематикой, что ему даже оценщики уже не нужны, сам разбирается». Одно время Тимощук даже раздумывал над тем, чтобы открыть собственный музей. А в 2012 году фанаты «Баварии» подарили легионеру икону с его собственным ликом.

ПЕРСОНАЖ КНИГИ

В 2005 году украинец Ярослав Веров (псевдоним трех донецких писателей-фантастов) опубликовал роман «Господин Чичиков», главным героем которого стал капитан футбольного клуба «Забойщик» Тимофей Онищук по прозвищу «Тимоха». Нетрудно догадаться, что прототипом протагониста произведения стал будущий победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Персонаж описан в романе так: «Тимоха был высоким худощавым парнем с простодушным и вместе с тем уверенным выражением лица. Был он модно пострижен, волосы обесцвечены и мелированы».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BDG1IbegvAN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Знову в обоймі/Снова в обойме/Again in the cage #Аршавин #Тимощук #ФККайрат</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Anatoliy Tymoshchuk (@power4timo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-03-18T19:50:09+00:00">Мар 18 2016 в 12:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧЕМПИОН ВСЕГО

Тимощук выигрывал трофеи в каждой стране, в которой выступал — даже в Казахстане за короткий срок успел взять Кубок и Суперкубок в составе «Кайрата». Всего за насыщенную карьеру украинец успел выиграть 21 титул. Наиболее ценный из них — безусловно, кубок Лиги чемпионов в 2013 году. Кроме того, Тимощук является рекордсменом сборной Украины по числу сыгранных матчей — 144. Это рекорд всех времен даже с учетом истории сборной СССР.