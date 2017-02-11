5 матчей выходных, которые нельзя пропустить

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 11.02.2017, 20:30 -:- Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». 11 февраля, 20:30

Прогноз: 2:2.



В 2010 году «Ливерпуль» мог купить Билл Гейтс. Но американский миллиардер, создатель Microsoft и Windows, отказался от сделки. С тех пор минуло почти семь лет, однако с окнами у «Ливерпуля» по-прежнему проблемы. Прорубить окно к чемпионству красные не могут вот уже 27 лет. А в нынешнем сезоне и с окном в Лигу чемпионов возникают трудности.



Если поначалу банда Клоппа устраивала эффектные шоу и собирала очки, то сейчас у красных явный кризис. Нет прежней лёгкости, драйва и собственно хороших результатов. «Ливерпуль» нынче лишь пятый, а восторги по поводу Клоппа явно приутихли.

У «Тоттенхэма» всё иначе. Команда под руководством Почеттино наконец-то приблизилась к пониманию слова «стабильность». «Шпоры» как раз не презентуют матчи повышенной степени зрелищности, зато мучают прессингом каждого соперника и умеют выгрызать результат. В итоге команда Почеттино вполне заслуженно идёт второй. А Деле Алли и вовсе признан лучшим игроком января в АПЛ.



В субботу «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» на «Энфилде» и, очевидно, будет рвать и метать. Почеттино перед игрой уверяет, что у «соперника один из лучших составов не только в АПЛ, но и в мире». Клопп же предпочитает констатацию: «Нашим соперником будет “Тоттенхэм”, один из лидеров АПЛ. Думаю, нам есть смысл сыграть в свой лучший футбол в этой встрече, и нам есть что доказать. Мы хорошо выглядели с “Челси” на этой неделе, но не добились победного результата, а теперь вынуждены принимать критику в свой адрес отовсюду».

Может, «Ливерпуль» и не покажет лучший футбол, но это точно лучший матч, который вы можете посмотреть в выходные.

Цитата «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — лучший матч, который вы можете посмотреть на выходных.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 22, 12.02.2017, 22:45 -:- Атлетико Сельта

«Атлетико» — «Сельта». 12 февраля, 22:45

Прогноз: 3:0.



Одна победа. За шесть матчей. Вот результаты «Атлетико» в последнее время. Естественно, Диего Симеоне такая ситуация отнюдь не доставляет положительных эмоций. Да, поражение и ничья с «Барселоной» — события, мягко говоря, не позорные. Однако всем понятно, что «Атлетико» сейчас не так хорош, как мы привыкли.



Защита начала давать сбои, а Антуан Гризманн теперь постоянно в грёзах об «МЮ». За четыре матча француз отличился лишь однажды. А тут ещё и Диего Годин выбыл из-за травмы на две недели. Впрочем, «Атлетико» Симеоне миллиард раз доказывал, что умеет не замечать трудности. «Мы по-прежнему топ-клуб. Скоро вы снова это увидите», — уверяет аргентинец.



Возможно, «Атлетико» сыграет как «в былые времена» уже с «Сельтой» на выходных. Тем более что «матрасники» отлично умеют останавливать такие вот атакующие и «лёгкие» команды. Так что «Сельте» будет очень тяжело — скоро вы в этом убедитесь.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 11.02.2017, 15:30 -:- Арсенал Халл Сити

«Арсенал» — «Халл Сити». 11 февраля, 15:30

Прогноз: 3:1.



Казалось бы, абсолютно рутинная игра «Арсенала» с не самым сильным соперником. На деле всё иначе. После звонкого поражения от «Челси» «канониры» должны провести операцию «Реабилитация». Пусть и частичная — одной победой море проблем не исправишь.

Тем не менее питомцам Венгера надо срочно показать, что они по-прежнему могут разносить соперников в пух и прах. Об увольнении самого Арсена заговорили с новой силы — но француз всё это переживал, и не единожды.

Цитата Монтелла заявил, что у «Милана» есть душа, сердце и яйца.

«Конечно, наши фанаты преданны и, как и я, полны надежд, но я не до конца их понимаю. Ты не можешь быть болельщиком со вторника, если уже в субботу не поддерживаешь команду. Это бессмысленно. Все клубы, с которыми мы боремся, будь то “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” или “Ливерпуль”, также имеют большие ожидания и свою богатую историю. Мы ведём борьбу и должны быть едины, в противном случае у нас не будет шансов на успех. Посмотрите на “Тоттенхэм”: все в борьбе и готовы поддерживать свою команду до конца. Мы должны делать то же самое, даже после двух неудачных игр подряд», — не самая стратегически верная фраза Венгера в сложное время.



Когда некоторые требуют его ухода, привести в пример болельщиков злейшего врага… «Арсенал» обязан сыграть в грядущем туре не только за себя. Но и за своего тренера.





Футбол Италия 2016/2017 Тур 24, 13.02.2017, 22:45 -:- Лацио Милан

«Лацио» — «Милан». 13 февраля, 22:45

Прогноз: 2:1.



Мы составляем ваше расписание не только на выходные. Но и на первый рабочий день. Чтобы понедельник был не таким тяжёлым, в его концовке можно насладиться классным матчем Серии A. «Милан» в прошлом туре сотворил уникальную вещь — выиграл встречу, в которой играл вдевятером. Притом именно в формате 9 на 11 россонери забили победный гол «Болонье» (1:0). Счастливый Винченцо Монтелла после такого заявил, что у «команды есть душа, сердце и яйца».



Вот сколько плюсов.



«Лацио» же обошёлся без подвигов, «всего-то» забил «Пескаре» шесть голов (6:2). Болельщики униженного соперника так разозлились, что сожгли две машины президента клуба Даниэле Себастиани.



Вернёмся не к криминальной хронике: учитывая, что до этого римляне увезли с «Сан-Сиро» (у другого его хозяина, «Интера») три очка, они сейчас определённо в порядке. В первом круге подопечные Симоне Индзаге уступили «Милану» в гостях, 0:2. Но сейчас такой сценарий едва ли повторится — «Милану» даже в полном составе с «Лацио» будет тяжелее, чем в двойном меньшинстве против «Болоньи».

«Борнмут» — «Манчестер Сити». 13 февраля, 23:00

Прогноз: 1:3.

Цитата «Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута» три матча с общим счётом 13:1.

«Борнмут» уже давно называют «британской «Барселоной». Не по уровню игры и исполнителей, разумеется. Но по философии футбола, комбинационному, креативному стилю. «Борнмут» — шестой в АПЛ по проценту владения мячом (53,7), для скромной команды сногсшибательный показатель. Например, безоговорочный лидер сезона «Челси» меньше возится с мячом, чем подопечные Эдди Хау (53,3).



Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 13.02.2017, 23:00 -:- Борнмут Манчестер Сити