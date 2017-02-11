Защитник «Милана» Романьоли выбыл до четырёх недель
Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли выбыл из строя как минимум до конца февраля.
22-летний футболист получил травму в матче 18-го тура серии А против Болоньи (1:0). У Алессио травма приводящей мышцы бедра, и, как сообщает Sky Sport Italia, защитник выбыл на срок от двух до четырёх недель.
Таким образом, Романьоли точно не сыграет с «Лацио» и «Фиорентиной», и, возможно, пропустит встречи против «Сассуоло», «Кьево» и «Ювентуса».
В этом сезоне Романьоли провёл в чемпионате Италии 20 матчей.
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