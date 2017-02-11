Райт: Венгер сказал мне, что его время в «Арсенале» подходит к концу

«Вчера у меня был встреча с Венгером. Мы общались на протяжении нескольких часов. У меня сложилось впечатление, что это — всё… Он и сам упомянул вчера, что его время в “Арсенале” подходит к концу. Ранее я никогда не слышал от него ничего подобного.



Арсен — замечательный человек, но видно, что он устал. Заметно, что он выглядит измотанным. Знаю, что многие спросят меня, покинет ли он клуб в конце сезона. Я считаю, что он уйдёт», — приводит слова Райта Mirror.



«Арсенал» набрал 47 очков и занимает 4-е место в АПЛ. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 12 очков.