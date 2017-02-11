Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28737679/
11 февраля 2017, 10:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Райт: Венгер сказал мне, что его время в «Арсенале» подходит к концу

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт выразил мнение, что Арсен Внгер покинет пост главного тренера лондонского клуба по окончании текущего сезона.

«Вчера у меня был встреча с Венгером. Мы общались на протяжении нескольких часов. У меня сложилось впечатление, что это — всё… Он и сам упомянул вчера, что его время в “Арсенале” подходит к концу. Ранее я никогда не слышал от него ничего подобного.

Арсен — замечательный человек, но видно, что он устал. Заметно, что он выглядит измотанным. Знаю, что многие спросят меня, покинет ли он клуб в конце сезона. Я считаю, что он уйдёт», — приводит слова Райта Mirror.

«Арсенал» набрал 47 очков и занимает 4-е место в АПЛ. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 12 очков.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России