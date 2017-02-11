Marca: «Реал» и «Барселона» летом могут сыграть товарищеский матч в Майами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча должна состояться в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов». По данным источника, матч между грандами испанского и мирового футбола откроет новый городской стадион «Хард Рок».



В то же время, отмечается, что «Реал» и «Барселона» стараются как можно реже пересекаться во время предсезонных сборов, а потому вероятность проведения между ними товарищеского матча совсем невелика.