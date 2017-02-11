Marca: «Реал» и «Барселона» летом могут сыграть товарищеский матч в Майами
Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» могут летом 2017 года провести товарищеский матч в Майами, сообщает Marca.
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Встреча должна состояться в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов». По данным источника, матч между грандами испанского и мирового футбола откроет новый городской стадион «Хард Рок».
В то же время, отмечается, что «Реал» и «Барселона» стараются как можно реже пересекаться во время предсезонных сборов, а потому вероятность проведения между ними товарищеского матча совсем невелика.
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