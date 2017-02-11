Футболисты «Бенфики» разгромили «Ароку» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 11 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Бенфики» разгромили «Ароку» в матче 21-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Костас Митроглу (25-я и 35-я минуты), еще один мяч забил Андре Каррильо (49). В составе «Бенфики» на 41-й минуте красную карточку получил вратарь Эдерсон Мораес.
«Бенфика», набрав 51 очко, продолжает лидировать в чемпионате страны, «Арока» (27) идет 10-й.
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