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11 февраля 2017, 1:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Бенфики» разгромили «Ароку» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 11 фев — Р-Спорт. Футболисты «Бенфики» разгромили «Ароку» в матче 21-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Костас Митроглу (25-я и 35-я минуты), еще один мяч забил Андре Каррильо (49). В составе «Бенфики» на 41-й минуте красную карточку получил вратарь Эдерсон Мораес.

«Бенфика», набрав 51 очко, продолжает лидировать в чемпионате страны, «Арока» (27) идет 10-й.

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