«Рома» предложит Де Росси новый контракт на 2 года с пониженной зарплатой

В настоящее время Де России зарабатывает в «Роме» около € 6,5 млн в год, однако этот контракт истекает в июне 2017 года. По новому соглашению зарплата полузащитника должна уменьшиться до € 3 млн. В конце текущего месяца агент Де Росси планирует встретиться с руководством «Ромы», чтобы обсудить детали нового контракта.



В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей в Серии А и отдал 4 результативные передачи.