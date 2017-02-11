Не менее 17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли и десятки пострадали в давке, произошедшей на футбольном стадионе в городе Уиже на севере Анголы. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters.
По словам медиков, в инциденте пострадали 76 человек, 17 из которых скончались.
Давка произошла, когда сотни болельщиков прибыли на стадион, чтобы посмотреть матч между местными командами.
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