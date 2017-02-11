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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28737074/
11 февраля 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Не менее 17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли и десятки пострадали в давке, произошедшей на футбольном стадионе в городе Уиже на севере Анголы. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters.

По словам медиков, в инциденте пострадали 76 человек, 17 из которых скончались.

Давка произошла, когда сотни болельщиков прибыли на стадион, чтобы посмотреть матч между местными командами.
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