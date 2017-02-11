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11 февраля 2017, 1:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Наполи» обыграл «Дженоа» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии

МОСКВА, 11 фев — Р-Спорт. Футболисты «Наполи» победили «Дженоа» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Футболисты <span class=error>Наполи</span> победили <span class=error>Дженоа</span> в матче 24-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Неаполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Пётр Зелиньский (50-я минута) и Эмануэле Джаккерини (68).

«Наполи», продливший беспроигрышную серию в чемпионате страны до 13 матчей, набрал 51 очко и вышел на второе место в турнирной таблице. «Дженоа», у которого в активе 25 очков, идет 16-м.

10.02.2017 22:45 основной раунд: 24-й тур San Paolo
Наполи 2:0 Дженоа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маурицио Сарри Иван Юрич
Голы
50′ Петр Зелиньски 20
68′ Эмануэле Джаккерини (Д. Мертенс) 4
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Кристиан Маджо 11
Калиду Кулибали 26
Фаузи Гулям 31
Рауль Альбиоль 33
Петр Зелиньски 20
Амаду Диавара 42
Лоренцо Инсинье 24
74′ Эмануэле Джаккерини 4
90+2′ Марко Рог 30
75′ Марек Хамшик 17
Маркес Лоурейру Аллан 5
78′ Дрис Мертенс 14
Леонардо Паволетти 32
23 Эудженио Ламанна
8 Николас Бурдиссо 80′
24 Эсекиэль Муньос
15 Оскар Хильемарк
22 Дарко Лазович
30 Лука Ригони
93 Диего Лаксальт
9 Джованни Симеоне
3 Сантьяго Джентилетти 19′
21 Лукас Орбан 67′
44 Мигел Велозу 39′
94 Данило Катальди
11 Раффаэле Палладино 58′
17 Адель Таарабт
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 3
12 Угловые 4
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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