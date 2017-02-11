«Наполи» обыграл «Дженоа» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии
МОСКВА, 11 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Наполи» победили «Дженоа» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Неаполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Пётр Зелиньский (50-я минута) и Эмануэле Джаккерини (68).
«Наполи», продливший беспроигрышную серию в чемпионате страны до 13 матчей, набрал 51 очко и вышел на второе место в турнирной таблице. «Дженоа», у которого в активе 25 очков, идет 16-м.
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Иван Юрич
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|3
|12
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|11
Судьи
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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