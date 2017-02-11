«Наполи» обыграл «Дженоа» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии

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Встреча, прошедшая в пятницу в Неаполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Пётр Зелиньский (50-я минута) и Эмануэле Джаккерини (68).

«Наполи», продливший беспроигрышную серию в чемпионате страны до 13 матчей, набрал 51 очко и вышел на второе место в турнирной таблице. «Дженоа», у которого в активе 25 очков, идет 16-м.