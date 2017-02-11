«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» и вышел на 4-е место в Примере

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и закончилась со счётом 1:2.



Голами в составе команды из Сан-Себастьяна отметились Карлос Вела и Асьер Ильяраменди, за «попугаев» единственный мяч на свой счёт записал Эрнан Перес.



«Реал Сосьедад» набрал 41 очко и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Атлетико», у которого есть матч в запасе. «Эспаньол» с 32 баллами в активе занимает 8-ю строчку.