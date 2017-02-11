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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28737037/
11 февраля 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» и вышел на 4-е место в Примере

«Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Эспаньолом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и закончилась со счётом 1:2.

Голами в составе команды из Сан-Себастьяна отметились Карлос Вела и Асьер Ильяраменди, за «попугаев» единственный мяч на свой счёт записал Эрнан Перес.

«Реал Сосьедад» набрал 41 очко и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Атлетико», у которого есть матч в запасе. «Эспаньол» с 32 баллами в активе занимает 8-ю строчку.

10.02.2017 22:45 основной раунд: 22-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Эусебио Сакристан
Голы
35′ Эрнан Перес (Х. Рейес) 17
11 Карлос Альберто Вела (И. Мартинес) 26′
4 Асьер Андонехи Ильярраменди 61′
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Аарон Кариколь 29
30′ Диего Рейес 23
Марк Наварро 31
90+1′ Хосе Антонио Рейес 9
Хосе Мануэль Хурадо 14
Сильва Давид Лопес 15
Хави Фуэго 18
Херард Морено 7
77′ Фелипе Кайседо 10
Оскар Мелендо 30
78′ 83′ Эрнан Перес 17
Гарсиа Альваро Васкес 22
1 Херонимо Рульи
6 Иньиго Мартинес
19 Юри Берчиче
22 Рауль Навас
29 Альваро Одриосола
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
10 Аргарате Хаби Прието
17 Давид Сурутуса 90′
11 Карлос Альберто Вела 85′
18 Микель Ойярсабаль 90′
24 Давид Конча
12 да Силва Виллиан Жозе 9′
7 Хуан Мигель Хуанми
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 5
5 Угловые 6
15 Фолы 14
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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