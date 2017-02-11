«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» и вышел на 4-е место в Примере
«Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Эспаньолом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ —
Голами в составе команды из
«Реал Сосьедад» набрал 41 очко и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Атлетико», у которого есть матч в запасе. «Эспаньол» с 32 баллами в активе занимает 8-ю строчку.
|10.02.2017 22:45
|основной раунд: 22-й тур
|RCDE Stadium(Power8 Stadium)
|Эспаньол
|1:2
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Санчес Флорес Кике
|Эусебио Сакристан
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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