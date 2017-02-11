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11 февраля 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Майнца» обыграли «Аугсбург» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 11 фев — Р-Спорт. «Майнц» обыграл «Аугсбург» в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Майнца», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Левин Озтунали (31-я минута) и Хайро Самперио (62, c пенальти).

«Майнц», набравший 25 очков, поднялся на 9-е место в турнирной таблице немецкой бундеслиги, «Аугсбург» (24) идет 11-м.

10.02.2017 22:30 основной раунд: 20-й тур Opel Arena
Майнц 2:0 Аугсбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мартин Шмидт Мануэль Баум
Голы
31′ Левин Озтунали (Дж. Кордоба) 8
62′ Самперио Бустара Хайро 17
Составы
Йонас Лессль 1
Джулио Донати 2
Штефан Белль 16
Даниэль Брозински 18
49′ Данни Латца 6
Левин Озтунали 8
Андре Рамалью 22
Жан-Филипп Гбамен 25
90′ Самперио Бустара Хайро 17
Пабло Де Бласис 32
70′ Боян Кркич 10
Йосинори Муто 9
90′ Джон Кордоба 15
Арон Зейдель 36
35 Mapвин Хитц 60′
2 Паул Ферхаг
3 Костантинос Стафилидис
6 Джеффри Гауэлеув 73′
36 Мартин Хинтереггер 71′
40 Тим Ридер
10 Даниэль Байер
25 Рауль Бобадилья
31 Филипп Макс 90′
39 Такаси Усами
11 Жонатан Шмид 45′
28 Георг Тайгль
22 Чи Дон Вон 45′
7 Халил Алтынтоп
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
10 Фолы 15
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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