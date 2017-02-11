Футболисты «Майнца» обыграли «Аугсбург» в матче чемпионата Германии

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сегодня принял решение дисквалифицировать на четыре года россиянку Марию Савинову (Фарносову) и лишить ее золотой медали Олимпиады-2012. Таким образом, мы официально лишились еще одной суперзвезды из нашего «золотого поколения».