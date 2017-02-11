Футболисты «Майнца» обыграли «Аугсбург» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 11 фев —
Р-Спорт. «Майнц» обыграл «Аугсбург» в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Майнца», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Левин Озтунали (31-я минута) и Хайро Самперио (62, c пенальти).
«Майнц», набравший 25 очков, поднялся на 9-е место в турнирной таблице немецкой бундеслиги, «Аугсбург» (24) идет 11-м.
Главные тренеры
|Мартин Шмидт
|Мануэль Баум
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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