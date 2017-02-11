«Рейнджерс» расстались с главным тренером команды Уорбертоном

Уорбертон, Уэйр и Макпарланд попросили расторгнуть их контракты во время недавнего клубного собрания, и руководители «Рейнджерс» удовлетворили их просьбы. В ближайшем матче исполнять обязанности главного тренера «рейнджеров» будет Грэм Мёрти, который работает с молодёжной командой.



На текущий момент «Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.