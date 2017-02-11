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11 февраля 2017, 0:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рейнджерс» расстались с главным тренером команды Уорбертоном

Шотландский клуб «Рейнджерс» официально объявил об уходе главного тренера команды Марка Уорбертона, его ассистента Дэвида Уэйра и главы селекционной службы Фрэнка Макпарланда.

Уорбертон, Уэйр и Макпарланд попросили расторгнуть их контракты во время недавнего клубного собрания, и руководители «Рейнджерс» удовлетворили их просьбы. В ближайшем матче исполнять обязанности главного тренера «рейнджеров» будет Грэм Мёрти, который работает с молодёжной командой.

На текущий момент «Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

Рейнджерс
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