«Рейнджерс» расстались с главным тренером команды Уорбертоном
Шотландский клуб «Рейнджерс» официально объявил об уходе главного тренера команды Марка Уорбертона, его ассистента Дэвида Уэйра и главы селекционной службы Фрэнка Макпарланда.
Уорбертон, Уэйр и Макпарланд попросили расторгнуть их контракты во время недавнего клубного собрания, и руководители «Рейнджерс» удовлетворили их просьбы. В ближайшем матче исполнять обязанности главного тренера «рейнджеров» будет Грэм Мёрти, который работает с молодёжной командой.
На текущий момент «Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.