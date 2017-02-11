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11 февраля 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Бордо», Кавани оформил дубль

«ПСЖ» уверенно обыграл «Бордо» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Героями встречи стали Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария. В активе первого дубль, а второй отметился голом и результативной передачей.

Кавани упрочил лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1 и теперь в его активе 25 голов в 23 матчах. У ближайшего преследователя, коим является Александр Ляказетт из «Лиона», 19 голов в 19 играх.

Благодаря этому успеху парижане догнали в турнирной таблице «Монако», но у монегасков есть игра в запасе. «Бордо» по-прежнему занимает седьмое место.

10.02.2017 22:45 основной раунд: 25-й тур Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Бордо 0:3 ПСЖ
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Жослен Гурвеннек Эмери Унаи
Голы
9 Эдинсон Кавани 6′
11 Анхель Ди Мария 40′
9 Эдинсон Кавани 47′
Составы
Седрик Каррассо 16
Милан I Гаич 2
Вукашин Йованович 4
Николя Паллуа 5
Юссуф Сабали 20
Юнусс Санкаре 13
Жереми Тулалан 14
Диего Ролан 9
66′ Ярослав Плашил 18
Валентин Вада 23
78′ Филипе Силва де Оливейра Малком 25
Гаэтан Лаборд 24
57′ Жереми Менез 7
Франсуа Камано 11
1 Кевин Трапп
3 Преснель Кимпембе
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
20 Левен Кюрзава
8 Тиагу Мотта 21′
25 Адриен Рабьо
7 Родригес Моура Лукас
6 Марко Верратти 60′
24 Кристофер Нкунку
9 Эдинсон Кавани 72′
21 Атем Бен Арфа
11 Анхель Ди Мария 63′
23 Юлиан Дракслер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 5
3 Угловые 2
8 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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