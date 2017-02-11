«ПСЖ» разгромил «Бордо», Кавани оформил дубль
«ПСЖ» уверенно обыграл «Бордо» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции — 3:0.
Героями встречи стали Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария. В активе первого дубль, а второй отметился голом и результативной передачей.
Кавани упрочил лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1 и теперь в его активе 25 голов в 23 матчах. У ближайшего преследователя, коим является Александр Ляказетт из «Лиона», 19 голов в 19 играх.
Благодаря этому успеху парижане догнали в турнирной таблице «Монако», но у монегасков есть игра в запасе. «Бордо»
|10.02.2017 22:45
|основной раунд: 25-й тур
|Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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