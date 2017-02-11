«ПСЖ» разгромил «Бордо», Кавани оформил дубль

Героями встречи стали Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария. В активе первого дубль, а второй отметился голом и результативной передачей.



Кавани упрочил лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1 и теперь в его активе 25 голов в 23 матчах. У ближайшего преследователя, коим является Александр Ляказетт из «Лиона», 19 голов в 19 играх.



Благодаря этому успеху парижане догнали в турнирной таблице «Монако», но у монегасков есть игра в запасе. «Бордо» по-прежнему занимает седьмое место.