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11 февраля 2017, 0:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Григорий Суркис покинет пост вице-президента УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА единогласно одобрил ряд административных реформ, предложенных президентом Европейского футбольного союза Александером Чеферином, и не оставил шансов украинцу Григорию Суркису на продолжение работы на посту вице-президента УЕФА в длительной перспективе, сообщает издание «Сегодня».

Исполнительный комитет <span class=error>УЕФА</span> единогласно одобрил ряд административных реформ предложенных президентом Европейского футбольного союза <span class=error>Александером</span> <span class=error>Чеферином</span> и не оставил шансов украинцу Григорию <span class=error>Суркису</span> на продолжение работы на посту <nobr>вице-президента</nobr> <span class=error>УЕФА</span> в длительной перспективе сообщает издание Сегодня. Увеличить
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Максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА теперь ограничен тремя сроками по четыре года — 12 лет в общей сложности. Суркис является членом исполкома УЕФА с 2004 года. Таким образом, общий срок его полномочий вскоре составит 13 лет. Следовательно, решение об отставке Суркиса может быть принято уже 5 апреля на конгрессе УЕФА, который пройдёт в Хельсинки.
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