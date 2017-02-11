Григорий Суркис покинет пост вице-президента УЕФА

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Максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА теперь ограничен тремя сроками по четыре года — 12 лет в общей сложности. Суркис является членом исполкома УЕФА с 2004 года. Таким образом, общий срок его полномочий вскоре составит 13 лет. Следовательно, решение об отставке Суркиса может быть принято уже 5 апреля на конгрессе УЕФА, который пройдёт в Хельсинки.