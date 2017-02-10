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10 февраля 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Киевское «Динамо» сыграло вничью с китайским клубом на сборе в Испании

Во втором контрольном матче на подготовительном сборе в Испании киевское «Динамо» встретилось в Альхесирасе с китайским клубом «Шаньдун Лунэн» и сыграло вничью — 1:1, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Матч против Шаньдун <span class=error>Лунэн</span> завершился со счетом 1:1. Увеличить
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На 30-й минуте встречи соперники «Динамо» открыли счет, реализовав контратаку. Бразилец Диего Тарделли прострелил с правого фланга на итальянского форварда Грациано Пелле, известного по своим выступлениям в английской Премьер-лиге, и тот ударом в касание переиграл Бущана.

В начале второго тайма динамовцы сравняли счет. Голкипер «Шаньдун Лунэн» среагировал на удар Беседина, однако на добивании первым был Яремчук, который переправил мяч в пустые ворота.

Впоследствии у «Динамо» полностью изменился состав, однако счет в игре больше не менялся. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, первую для команды Сергея Реброва на этом сборе.

Товарищеский матч.

10.02.2017. Альхесирас. Стадион «Нуэво Мирадор».

«Динамо» — «Шаньдун Лунэн» (Китай) — 1:1 (0:1).

Голы: Яремчук (55) — Пелле (30).

«Динамо»: Бущан (Коваль, 46), Корзун (Морозюк, 63), Хачериди (Пантич, 63), Очигава (Вида, 63), Бурда (Антунеш, 63), Шепелев (Рыбалка, 63), Сидорчук (к) (Гармаш, 63), Ореховский (Буяльский, 63), Гонсалес (Федорчук, 46, Гонсалес, 66), Бєсєдін (Цыганков, 63), Гладкий (Яремчук, 46).

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