«Сан-Паулу» приобрёл нападающего сборной Аргентины Пратто
«Сан-Паулу» официально объявил о переходе нападающего «Атлетико Минейро» и сборной Аргентины Лукаса Пратто. Контракт с 28-летним форвардом рассчитан до января 2021 года.
Пратто считается одним из сильнейших игроков, выступающих в Южной Америке. Он был признан лучшим футболистом чемпионата Аргентины в 2014 году, а также вошёл в команду года чемпионата Бразилии в 2015-м. В его активе 1 гол в 3 матчах в составе сборной Аргентины.
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