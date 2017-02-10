«Сан-Паулу» приобрёл нападающего сборной Аргентины Пратто

Пратто считается одним из сильнейших игроков, выступающих в Южной Америке. Он был признан лучшим футболистом чемпионата Аргентины в 2014 году, а также вошёл в команду года чемпионата Бразилии в 2015-м. В его активе 1 гол в 3 матчах в составе сборной Аргентины.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">É TRICOLOR! ?⚪⚫<br>Titular da Seleção Argentina, Lucas Pratto assina com o São Paulo por quatro temporadas <a href="https://t.co/IzZXBZoZks">https://t.co/IzZXBZoZks</a> <a href="https://t.co/K8va1kgXNN">pic.twitter.com/K8va1kgXNN</a></p>— São Paulo FC (@SaoPauloFC) <a href="https://twitter.com/SaoPauloFC/status/830066293764136960">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>