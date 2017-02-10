Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28736597/
10 февраля 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сан-Паулу» приобрёл нападающего сборной Аргентины Пратто

«Сан-Паулу» официально объявил о переходе нападающего «Атлетико Минейро» и сборной Аргентины Лукаса Пратто. Контракт с 28-летним форвардом рассчитан до января 2021 года.

Пратто считается одним из сильнейших игроков, выступающих в Южной Америке. Он был признан лучшим футболистом чемпионата Аргентины в 2014 году, а также вошёл в команду года чемпионата Бразилии в 2015-м. В его активе 1 гол в 3 матчах в составе сборной Аргентины.

Сборная Аргентины
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России