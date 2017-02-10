Пике и Туран не помогут «Барселоне» в матче с «Алавесом»

В Виторию не поехали Арда Туран, Рафинья Алькантара и Хавьер Маскерано, которые восстанавливаются от травм. Также вне списка остались Хорди Масип и Херард Пике.



Полузащитник Андрес Иньеста, пропустивший около месяца, готов вернуться на поле. С «Алавесом» также может сыграть 19-летний хавбек Карлос Аленья.



Матч «Алавес» — «Барселона» состоится в субботу, 11 февраля. Начало — в 18:15 мск.