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10 февраля 2017, 23:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пике и Туран не помогут «Барселоне» в матче с «Алавесом»

«Барселона» опубликовала список игроков, вызванных на гостевой матч 22-го тура Примеры с «Алавесом».

В Виторию не поехали Арда Туран, Рафинья Алькантара и Хавьер Маскерано, которые восстанавливаются от травм. Также вне списка остались Хорди Масип и Херард Пике.

Полузащитник Андрес Иньеста, пропустивший около месяца, готов вернуться на поле. С «Алавесом» также может сыграть 19-летний хавбек Карлос Аленья.

Матч «Алавес» — «Барселона» состоится в субботу, 11 февраля. Начало — в 18:15 мск.

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