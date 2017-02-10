Роберто Карлосу подарили футболку «Кайрата»
Физиотерапевт «Кайрата» Фелипе встретился в Мадриде с легендой «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлосом, сообщает Sports.kz.
Фелипе пообщался с Роберто Карлосом, сделал совместное фото и вручил бывшему бразильскому защитнику футболку «Кайрата».
«День, чтобы познакомиться со структурой базы мадридского “Реала”. Большое спасибо за прием», — гласит подпись к фото.
Роберто Карлос выступал за «Реал» с 1996 по 2007 год. Сейчас бразилец продолжает работать в структуре мадридского клуба: его новая должность — директор по институциональным вопросам.
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