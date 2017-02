Роберто Карлосу подарили футболку «Кайрата»

Физиотерапевт "Кайрата" Фелипе с легендой мирового футбола Роберто Карлосом. "Dia de conhecer a estrutura do futebol de base do Real Madrid C.F. ⚽️ Muito obrigado pela recepção @oficialrc3 ??#fcmfisio #fcmfisioterapiadesportiva #fisioterapia #fisioterapiadesportiva #fisioterapiaesportiva #ortopedia #traumato #traumatoortopedia #instafisioterapia #instafisio #physio #physiotherapy #physiotherapist #physicaltherapy #manualtherapy #rehabilitation #sportsmedicine #injury #soccer #futebol #football #kairat #gokairat #fckairat #almaty #kazakhstan #алгакайрат #кайрат #впередкайрат #realmadrid"

A photo posted by ФК Кайрат (@f.c.kairat) on Feb 10, 2017 at 8:36am PST