Нтибазонкиза стал самым дорогим игроком «Кайсара»
Новичок «Кайсара», бурундийский полузащитник Саиди Нтибазонкиза, стал самым дорогим футболистом в составе кызылординской команды, сообщает Sports.kz.
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По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, рыночная трансферная стоимость 29-летнего хавбека составляет 1 миллион евро. По этому показателю в составе «Кайсара» он существенно опережает своих коллег по амплуа — Владимира Аржанова (600 тысяч евро) и еще одного новичка команды Матиаса Курьора (450 тысяч евро).
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