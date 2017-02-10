Нтибазонкиза стал самым дорогим игроком «Кайсара»

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По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, рыночная трансферная стоимость 29-летнего хавбека составляет 1 миллион евро. По этому показателю в составе «Кайсара» он существенно опережает своих коллег по амплуа — Владимира Аржанова (600 тысяч евро) и еще одного новичка команды Матиаса Курьора (450 тысяч евро).