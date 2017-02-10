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10 февраля 2017, 22:33 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Нтибазонкиза стал самым дорогим игроком «Кайсара»

Новичок «Кайсара», бурундийский полузащитник Саиди Нтибазонкиза, стал самым дорогим футболистом в составе кызылординской команды, сообщает Sports.kz.

Новичок <span class=error>Кайсара</span> бурундийский полузащитник <span class=error>Саиди</span> Нтибазонкиза стал самым дорогим футболистом в составе кызылординской команды сообщает Sports.kz. Увеличить
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По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, рыночная трансферная стоимость 29-летнего хавбека составляет 1 миллион евро. По этому показателю в составе «Кайсара» он существенно опережает своих коллег по амплуа — Владимира Аржанова (600 тысяч евро) и еще одного новичка команды Матиаса Курьора (450 тысяч евро).

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