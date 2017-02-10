Криштиану Роналду признан лучшим легионером в истории премьер-лиги
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге лучших легионеров в истории английской
премьер-лиги по версии издания FourFourTwo.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, выиграв пять раз вместе с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, а также завоевал свой первый «Золотой мяч».
Второе место в рейтинге занял
Четвертым стал выступавший за «Арсенал» форвард Деннис Бергкамп, пятым — бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, шестым — действующий игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, седьмым —
Отметим, что 91-е место досталось бывшему полузащитнику «Арсенала» Андрею Аршавину, а 98-е —
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter