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10 февраля 2017, 22:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду признан лучшим легионером в истории премьер-лиги

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге лучших легионеров в истории английской премьер-лиги по версии издания FourFourTwo.

Нападающий Реала и сборной Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> занял первое место в рейтинге лучших легионеров в истории английской <nobr>премьер-лиги</nobr> по версии издания FourFourTwo. Увеличить
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Форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, выиграв пять раз вместе с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, а также завоевал свой первый «Золотой мяч».

Второе место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, тогда как на третьем месте расположился бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона.

Четвертым стал выступавший за «Арсенал» форвард Деннис Бергкамп, пятым — бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, шестым — действующий игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, седьмым — экс-нападающий «Челси» Джанфранко Дзола, восьмым — представлявший «Арсенал» Патрик Виейра, девятым — бывший вратарь «МЮ» Петер Шмейхель, десятым — экс-хавбек «Ньюкасла» Давид Жинола.

Отметим, что 91-е место досталось бывшему полузащитнику «Арсенала» Андрею Аршавину, а 98-е — экс-хавбеку «Манчестер Юнайтед» Андрею Канчельскису.
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