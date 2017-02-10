Криштиану Роналду признан лучшим легионером в истории премьер-лиги

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Форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, выиграв пять раз вместе с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, а также завоевал свой первый «Золотой мяч».

Второе место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, тогда как на третьем месте расположился бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона.

Четвертым стал выступавший за «Арсенал» форвард Деннис Бергкамп, пятым — бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, шестым — действующий игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, седьмым — экс-нападающий «Челси» Джанфранко Дзола, восьмым — представлявший «Арсенал» Патрик Виейра, девятым — бывший вратарь «МЮ» Петер Шмейхель, десятым — экс-хавбек «Ньюкасла» Давид Жинола.