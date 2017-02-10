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10 февраля 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФФУ пожизненно дисквалифицировала Артюха и Евланова за игру за сборную ДНР

Нападающий Сергей Артюх и полузащитник Артём Евланов пожизненно дисквалифицированы контрольно-дисциплинарным комитетом федерации футбола Украины, сообщает «Футбол 24».

Служба безопасности Украины передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты участвовали в матчах за сборную ДНР, а сейчас пытаются найти себе клубы на Украине. На основании документов СБУ сегодня принято решение серьёзно наказать игроков.

Артюх выступал во многих украинских клубах, включая «Ворсклу» и «Сталь». Евланов играл за «Закарпатье», «Титан», а также попробовал свои силы в ряде словацких клубов. В последнее время 32-летний футболист выступал в турнирах ДНР в составе донецкого клуба «Победа».

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