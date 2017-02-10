Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28736194/
10 февраля 2017, 22:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дисквалификация Перишича сокращена до одного матча, Икарди пропустит две игры

Дисциплинарный комитет федерации футбола Италии частично удовлетворил апелляцию «Интера» на дисквалификацию своих футболистов Мауро Икарди и Ивана Перишича. Ранее игроки были дисквалифицированы на два матча Серии А за неспортивное поведение во время игры 23-го тура чемпионата против «Ювентуса» (0:1).

Дисквалификация Перишича сокращена с двух матчей до одного, апелляция на дисквалификацию Икарди отклонена, и он будет вынужден пропустить две следующие встречи в Серии А — с «Эмполи» (12 февраля) и «Болоньей» (19 февраля), сообщает официальный сайт «Интера». Также оба футболиста оштрафованы на € 10 тыс.

Перишич во время матча с «Ювентусом» неоднократно оскорблял представителей судейской бригады (в конце встречи он получил красную карточку), а Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону главного арбитра Николы Риццоли.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России