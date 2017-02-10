Дисквалификация Перишича сокращена до одного матча, Икарди пропустит две игры
Дисциплинарный комитет федерации футбола Италии частично удовлетворил апелляцию «Интера» на дисквалификацию своих футболистов Мауро Икарди и Ивана Перишича. Ранее игроки были дисквалифицированы на два матча Серии А за неспортивное поведение во время игры 23-го тура чемпионата против «Ювентуса» (0:1).
Дисквалификация Перишича сокращена с двух матчей до одного, апелляция на дисквалификацию Икарди отклонена, и он будет вынужден пропустить две следующие встречи в Серии А — с «Эмполи» (12 февраля) и «Болоньей» (19 февраля), сообщает официальный сайт «Интера». Также оба футболиста оштрафованы на € 10 тыс.
Перишич во время матча с «Ювентусом» неоднократно оскорблял представителей судейской бригады (в конце встречи он получил красную карточку), а Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону главного арбитра Николы Риццоли.
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