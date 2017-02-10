Раньери: Сказал Марезу, чтобы он вернулся в прошлый сезон

«Мы встретились с Риядом и Джейми и знаем, почему они мало забивают в этом сезоне, но я не расскажу вам всё в подробностях. Встреча была только с ними из-за того, что они составляют важную связку в нашей атаке. Всегда интересно пообщаться с футболистами.



Я сказал Марезу, чтобы он вернулся в прошлый сезон. Только и всего. Он старается, всегда держится на позитиве, всё будет хорошо», — цитирует Раньери Sky Sports.



В этом сезоне на счету Мареза 3 гола в АПЛ после 22 матчей, Варди забил пять раз в 21 встрече. В прошлом сезоне алжирский футболист забил 17 голов в 37 матчах Премьер-лиги, а Варди записал на свой счёт 24 мяча в 36 играх.



После 24 туров «Лестер» идёт на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.