Жозе Моуринью: Несколько заметных футболистов летом могут покинуть «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что в летнее трансферное окно команду покинут несколько заметных футболистов. В течение текущей недели в СМИ вновь начали появляться сообщения о вероятном трансфере вратаря «красных дьяволов» Давида де Хеа в «Реал».
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