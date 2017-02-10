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10 февраля 2017, 21:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: Несколько заметных футболистов летом могут покинуть «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что в летнее трансферное окно команду покинут несколько заметных футболистов. В течение текущей недели в СМИ вновь начали появляться сообщения о вероятном трансфере вратаря «красных дьяволов» Давида де Хеа в «Реал».

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— Хочу приобрести двух-трех футболистов, которые соответствовали бы философии нашей игры, — цитирует AS Моуринью. — Мы не хотим продавать большое количество игроков, чтобы затем приобрести столько же. Покидать команду будут футболисты, которые лишь недавно выступают за «Манчестер Юнайтед». При этом не исключаю ухода нескольких заметных игроков. Естественно, наш клуб будет активно работать в летнее трансферное окно.

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