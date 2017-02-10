«Реал», «Барса», «Бавария»: закуска перед Лигой чемпионов
«СЭ» анонсирует наиболее интересные матчи выходных.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ЛИВЕРПУЛЬ»: ПОДЪЕМ?
Юргену Клоппу срочно нужна машина времени, чтобы отправиться в недалекое прошлое. Если точно — в 2016 год, когда «Ливерпуль» неплохо играл и даже создавал видимость борьбы за чемпионство. В 2017-м у красных все плохо: всего одна победа на десять матчей, да и та одержана в кубковой переигровке над карликами из «Плимута».
На таком фоне визит задорного «Тоттенхэма» на «Энфилд» кажется нашествием пришельцев — и не просто пришельцев, а высшего разума. «Шпоры» сейчас занимают второе место с наименьшим количеством поражений в
В ИСПАНИИ РЕПЕТИЦИЯ КУБКОВОГО ФИНАЛА
16 мая 2001 года в самом удивительном еврокубковом финале современности малоизвестный испанский клуб «Алавес» проиграл «Ливерпулю» со счетом 4:5. Спустя три дня баски у себя дома принимали боровшуюся за место в четверке «Барселону» и уступили с минимальным счетом. Это была последняя на сегодня победа каталонцев в гостях у «Алавеса».
В том матче принимал участие и сегодняшний тренер «Барселоны» Луис Энрике, который пару дней назад вывел
ЗИДАН УБЕГАЕТ ОТ БЫКОВ
Каждое лето в Памплоне отмечают праздник «Сан-Фермин», кульминация которого — бег по улицам города от дюжины настоящих злых быков. Сейчас зима, и в Памплоне не до веселья — местная «Осасуна» прочно осела на дне таблицы, хотя все еще рассчитывает выкарабкаться из зоны вылета.
Победа над «Реалом» могла бы облегчить задачу памплонцам. Да, мадридцы лидируют в чемпионате, но история визитов «Королевского клуба» на север Испании говорит о том, что шансы у хозяев есть — в шести последних гостевых матчах с «Осасуной» «Реал» одержал всего одну победу.
К тому же, мадридцы могут банально недооценить соперника, да и предстоящая игра с «Наполи» наверняка волнует футболистов больше, чем эта. А что, если памплонские «быки» насадят «королевичей» на рога? Winline оценивает победу «Осасуны» коэффициентом 11.00.
НОЙЕР В ПОГОНЕ ЗА СОТНЕЙ
С матча против «Ингольштадта» начнется обратный отсчет до завершения карьеры Филиппа Лама. На прошлой неделе капитан «Баварии» отпраздновал пятисотый матч в составе клуба, а на этой — объявил об уходе из футбола по окончании сезона. Теперь каждая игра для Лама будет как прощальная.
Но хватит о грустном. В субботу другой важный для клуба футболист Мануэль Нойер тоже может отметить юбилей. В 2011-м голкипер начал мюнхенскую карьеру с домашнего поражения от менхенгладбахской «Боруссии», но за пять с половиной лет вплотную подобрался к отметке в сотню игр без пропущенных мячей в бундеслиге в свитере мюнхенцев. Получится ли у Нойера сыграть на ноль в Ингольштадте? Winline предлагает коэффициент 2.09 на сухую победу «Баварии».
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
11 февраля, суббота
«Ингольштадт» — «Бавария». 17.30. Стадион «Ауди Спортпарк».
«Алавес» — «Барселона». 18.15. Стадион «Мендисорроса».
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». 20.30. Стадион «Энфилд».
«Осасуна» — «Реал». 22.45. Стадион «Рейно де Наварра».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter