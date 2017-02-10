«Реал», «Барса», «Бавария»: закуска перед Лигой чемпионов

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«ЛИВЕРПУЛЬ»: ПОДЪЕМ?

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 11.02.2017, 20:30 -:- Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур

Юргену Клоппу срочно нужна машина времени, чтобы отправиться в недалекое прошлое. Если точно — в 2016 год, когда «Ливерпуль» неплохо играл и даже создавал видимость борьбы за чемпионство. В 2017-м у красных все плохо: всего одна победа на десять матчей, да и та одержана в кубковой переигровке над карликами из «Плимута».

На таком фоне визит задорного «Тоттенхэма» на «Энфилд» кажется нашествием пришельцев — и не просто пришельцев, а высшего разума. «Шпоры» сейчас занимают второе место с наименьшим количеством поражений в премьер-лиге. Правда, тренер лондонцев Маурисио Покеттино продолжает скромничать, а перед игрой с «Ливерпулем» он даже назвал состав соперника «одним из лучших в мире». Раз так, красные должны победить. Или Покеттино лукавит? Winline ему не возражает, считая, что у команды Клоппа больше шансов на победу, оценивая ее коэффициентом 2.19.

В ИСПАНИИ РЕПЕТИЦИЯ КУБКОВОГО ФИНАЛА

Футбол Испания 2016/2017 Тур 22, 11.02.2017, 18:15 -:- Алавес Барселона

16 мая 2001 года в самом удивительном еврокубковом финале современности малоизвестный испанский клуб «Алавес» проиграл «Ливерпулю» со счетом 4:5. Спустя три дня баски у себя дома принимали боровшуюся за место в четверке «Барселону» и уступили с минимальным счетом. Это была последняя на сегодня победа каталонцев в гостях у «Алавеса».

В том матче принимал участие и сегодняшний тренер «Барселоны» Луис Энрике, который пару дней назад вывел сине-гранатовую команду в финал Кубка Испании. Там же в конце мая окажется и «Алавес» — дерзкие баски снова добрались до решающей встречи престижного турнира, но на этот раз едва ли хотят повторения безбашенного сценария 16-летней давности. Чтобы все прошло благополучно, нужно отрепетировать матч, и в субботу у «Алавеса» с «Барсой» появится такая возможность.

ЗИДАН УБЕГАЕТ ОТ БЫКОВ

Футбол Испания 2016/2017 Тур 22, 11.02.2017, 22:45 -:- Осасуна Реал

Каждое лето в Памплоне отмечают праздник «Сан-Фермин», кульминация которого — бег по улицам города от дюжины настоящих злых быков. Сейчас зима, и в Памплоне не до веселья — местная «Осасуна» прочно осела на дне таблицы, хотя все еще рассчитывает выкарабкаться из зоны вылета.

Победа над «Реалом» могла бы облегчить задачу памплонцам. Да, мадридцы лидируют в чемпионате, но история визитов «Королевского клуба» на север Испании говорит о том, что шансы у хозяев есть — в шести последних гостевых матчах с «Осасуной» «Реал» одержал всего одну победу.

К тому же, мадридцы могут банально недооценить соперника, да и предстоящая игра с «Наполи» наверняка волнует футболистов больше, чем эта. А что, если памплонские «быки» насадят «королевичей» на рога? Winline оценивает победу «Осасуны» коэффициентом 11.00.

НОЙЕР В ПОГОНЕ ЗА СОТНЕЙ

Футбол Германия 2016/2017 Тур 20, 11.02.2017, 17:30 -:- Ингольштадт Бавария

С матча против «Ингольштадта» начнется обратный отсчет до завершения карьеры Филиппа Лама. На прошлой неделе капитан «Баварии» отпраздновал пятисотый матч в составе клуба, а на этой — объявил об уходе из футбола по окончании сезона. Теперь каждая игра для Лама будет как прощальная.

Но хватит о грустном. В субботу другой важный для клуба футболист Мануэль Нойер тоже может отметить юбилей. В 2011-м голкипер начал мюнхенскую карьеру с домашнего поражения от менхенгладбахской «Боруссии», но за пять с половиной лет вплотную подобрался к отметке в сотню игр без пропущенных мячей в бундеслиге в свитере мюнхенцев. Получится ли у Нойера сыграть на ноль в Ингольштадте? Winline предлагает коэффициент 2.09 на сухую победу «Баварии».

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