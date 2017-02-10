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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28735926/
10 февраля 2017, 21:21 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

ВАДА волнуется. В испанском футболе уже год не проверяют на допинг

«Советский спорт» рассказывает о ситуации с антидопинговыми службами, которая сложилась в испанском футболе.

Советский спорт рассказывает о ситуации с антидопинговыми службами которая сложилась в испанском футболе. Увеличить
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ПАУЗА ДЛИНОЮ В ГОД

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением, в котором выражается обеспокоенность ситуацией, сложившейся в испанском футболе.

Дело в том, что во всех местных лигах уже почти год как не проводятся допинг-тесты. Причина проста: в марте 2016-го ВАДА объявило испанское антидопинговое агентство (АЕПСАД) не соответствующим нормам (как видим, проблемы бывают не только у РУСАДА). Вслед за этим, в июне 2016-го, имевшая аккредитацию ВАДА лаборатория в Мадриде была временно закрыта — в ней было запрещено проводить любые исследования.

«Отсутствие тестирования в стране с одной из сильнейших футбольных лиг мира в течение почти 12 месяцев вызывает у нас большую тревогу. Это подрывает веру в чистый спорт, которая сейчас так нужна всем нам», — говорится в заявлении ВАДА, опубликованном на официальном сайте организации.

В ВАДА надеялись, что организацию тестирования во внутрииспанских соревнованиях возьмет на себя УЕФА или ФИФА, но никакого соглашения по этому вопросу достичь так и не удалось. Более того, в агентстве хотели, чтобы даже после своего отстранения АЕПСАД проводила тестирование спортсменов, в том числе и футболистов, и выразила «глубокое разочарование», когда добиться этого не удалось.

В свою очередь, в АЕПСАД надеются, что ситуация разрешится в самое ближайшее время, при благоприятном исходе — до конца февраля, и организация, равно как и лаборатория в Мадриде смогут снова приступить к работе.

Стоит заметить, что игроки испанских клубов, выступающие в еврокубках, регулярно проходят тестирование после матчей континентальных турниров (к слову, допинг-проба, давшая положительный результат на наличие кокаина, была взята у полузащитника ЦСКА Роман Еременко после встречи Лиги чемпионов с «Байером»). Сдают пробы футболисты и во время матчей за сборную Испании и другие национальные команды.

ПО ЗАВЕТАМ ДОКТОРА ФУЭНТЕСА

Тема допинга в испанском футболе всплывает не в первый раз. Велогонщик Хесус Мансано, в 2004 году в интервью газете AS впервые рассказавший о печально известном докторе Эуфемиано Фуэнтесе, который поставлял запрещенные вещества десяткам атлетов, говорил, что часто видел его в приемной известных футболистов, которым Фуэнетес давал эритропоэтин.

Тем интервью Мансано заинтересовалась полиция, и в результате в 2006 году была проведена первая часть так называемой «Операции Пуэрто», которая, правда, несмотря на весь размах, в итоге так и не принесла ощутимых результатов. Тот же доктор Фуэнтес был на год лишен права заниматься врачебной деятельностью — этим дело в отношении него и ограничилось.

При этом ни Мансано, ни Фуэнтес так и не назвали имен футболистов, которые употребляли эритропоэтин. Предположительно, это были игроки «Реала», «Барселоны», «Валенсии» и «Бетиса». Так что никакого полноценного расследования проведено так и не было. Французская газете Le Monde попыталась было заняться этим и выяснить конкретные фамилии, но в итоге нарвалась только на иски о клевете и защите чести и достоинства.

Интересно даже, как доктор Фуэнтес мог бы развернуться сейчас, когда в Испании уже год нет допинг-контроля?
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