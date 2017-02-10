«Тулуза» представила новый логотип и форму к 80-летию клуба
Французский футбольный клуб «Тулуза» представил новый логотип и форму. Данный ход был приурочен к 80-летию команды, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты «Тулузы» предстанут перед болельщиками в новом комплекте формы в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции с «Марселем», который состоится 8 апреля.
После 24 туров команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
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