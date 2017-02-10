Гол Селезнёва помог «Карабюкспору» одолеть «Бешикташ»

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В начале второго тайма отличился нападающий «Карабюкспора» Эрмин Зец, а на 73-й минуте преимущество хозяев удвоил украинский легионер Евгений Селезнёв, известный в России по выступлениям за «Кубань». «Бешикташ» смог отквитать лишь один гол — на 87-й минуте результативный удар нанёс Венсан Абубакар.



«Бешикташ», несмотря на поражение, остаётся лидером турнирной таблицы чемпионата Турции, опережая на два очка «Истанбул Башакшехир» и на четыре — «Галатасарай». «Карабюкспор» по-прежнему занимает 10-ю строчку. В активе Селезнёва два гола в четырёх матчах Суперлиги текущего сезона.