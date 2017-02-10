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10 февраля 2017, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Спаллетти может возглавить лондонский «Арсенал» по окончании сезона

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти вошёл в число кандидатов на должность наставника лондонского «Арсенала», утверждает AS Roma Live.

Контракт нынешнего главного тренера «канониров» Арсена Венгера истекает в конце текущего сезона, и руководство английского клуба изучает возможность приглашения нового специалиста. Итальянские тренеры высоко котируются в Англии, и у Спаллетти есть успешный опыт работы за рубежом: Лучано дважды приводил «Зенит» к чемпионству в России.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в услугах Спаллетти заинтересованы «Интер» и «Ювентус».

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