Спаллетти может возглавить лондонский «Арсенал» по окончании сезона

Контракт нынешнего главного тренера «канониров» Арсена Венгера истекает в конце текущего сезона, и руководство английского клуба изучает возможность приглашения нового специалиста. Итальянские тренеры высоко котируются в Англии, и у Спаллетти есть успешный опыт работы за рубежом: Лучано дважды приводил «Зенит» к чемпионству в России.



Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в услугах Спаллетти заинтересованы «Интер» и «Ювентус».