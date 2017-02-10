Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул

«Честно говоря, в чемпионате Англии шесть сильных команд, которые до конца сезона будут бороться за титул. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Это, кстати, касается и “Манчестер Юнайтед”. У этой команды отличный состав. Глупо думать, что отрыв в девять очков гарантирует “Челси” победу в АПЛ», — цитирует Конте официальный сайт лондонского клуба.

На данный момент команда Жозе Моуринью занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав 45 очков. В активе «Челси» — 59 баллов.