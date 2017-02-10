Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28735476/
10 февраля 2017, 20:44 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.

«Честно говоря, в чемпионате Англии шесть сильных команд, которые до конца сезона будут бороться за титул. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Это, кстати, касается и “Манчестер Юнайтед”. У этой команды отличный состав. Глупо думать, что отрыв в девять очков гарантирует “Челси” победу в АПЛ», — цитирует Конте официальный сайт лондонского клуба.

На данный момент команда Жозе Моуринью занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав 45 очков. В активе «Челси» — 59 баллов.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Бернли
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Самое скандальное видео недели! Шипулин и Логинов не пожали руки Фуркаду

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас