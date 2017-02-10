Японский хавбек попросил о расторжении контракта с «Тенерифе» спустя 10 дней после перехода
Полузащитник «Тенерифе» Гаку Сибасаки обратился к руководству клуба с просьбой о расторжении контракта, информирует Marca.
Японец не может адаптироваться к жизни в Испании и хочет вернуться на родину. Любопытно, что в команду второго испанского дивизиона 24-летний хавбек перешел из клуба «Касима Антлерс» 10 дней назад.
Внимание европейских клубов к Сибасаки было приковано после того, как 18 декабря минувшего года в финале Клубного чемпионата мира он оформил дубль в ворота «Реала» (2:4).
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