Японский хавбек попросил о расторжении контракта с «Тенерифе» спустя 10 дней после перехода

Японец не может адаптироваться к жизни в Испании и хочет вернуться на родину. Любопытно, что в команду второго испанского дивизиона 24-летний хавбек перешел из клуба «Касима Антлерс» 10 дней назад.

Внимание европейских клубов к Сибасаки было приковано после того, как 18 декабря минувшего года в финале Клубного чемпионата мира он оформил дубль в ворота «Реала» (2:4).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Este jueves (10.00 horas), en el <a href="https://twitter.com/hashtag/HRL?src=hash">#HRL</a> (puerta abierta), primer entrenamiento de <a href="https://twitter.com/hashtag/20GakuShibasaki?src=hash">#20GakuShibasaki</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/QuieroVivirlo?src=hash">#QuieroVivirlo</a> <a href="https://t.co/Dwsvlar2Fs">https://t.co/Dwsvlar2Fs</a> <a href="https://t.co/aeAREFsrIo">pic.twitter.com/aeAREFsrIo</a></p>— CD Tenerife (@CDTOficial) <a href="https://twitter.com/CDTOficial/status/826877033263292416">1 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>