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10 февраля 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Ливерпуль» запретил журналистам The Sun посещать домашние матчи команды

Как сообщает The Independent, «Ливерпуль» запретил журналистам издания The Sun приходить на домашние матчи команды и пресс-конференции.

Как сообщает The Independent Ливерпуль запретил журналистам издания The Sun приходить на домашние матчи команды и <nobr>пресс-конференции.</nobr> Увеличить
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Отмечается, что такое решение связано с репортажем издания 1989 года о трагедии на стадионе «Хиллсборо» с заголовком «Правда». В той статье The Sun, ссылаясь на анонимные сведения одного из сотрудников полиции, писала, что болельщики «Ливерпуля» обчищали карманы жертв и мочились на полицейских.

В апреле 2016 года все обвинения были признаны ложными после того, как суд постановил, что 96 человек, погибших на стадионе «Хиллсборо», стали жертвами противоправных убийств, но вины болельщиков в трагедии не было.

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