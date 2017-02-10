«Окжетпес» сыграл вничью с командой «Луч-Энергия»
Кокшетаусцы провели очередной спарринг на проходящих в Турции
учебно-тренировочных сборах.
Соперником в этом контрольном матче выступил клуб российской ФНЛ «Луч-Энергия» из Владивостока. На эту встречу приехали тренеры национальной и молодежной сборных Казахстана. И вновь подопечные Владимира Муханова сыграли два тайма разными составами, оставив после перерыва на поле лишь
Практически сразу же после начала второго тайма «Окжетпес» открыл счет. Федин вырезал с правого фланга отличную передачу, и набегавший Лукас Хорват в высоком прыжке замкнул передачу головой. Гол получился довольно эффектным — мяч отскочил от штанги и влетел в ворота. После забитого гола «Окжетпес» не отпустил «хватку», и продолжил напрягать оборонительные редуты соперника. Вновь мог отличится Хорват, но Лукасу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу партнера. В середине второго тайма россияне получили право на штрафной удар. И Вадим Минич обводящим ударом сравнял счет. В концовке встречи активнее выглядели россияне, но счет так и не изменился — 1:1.
Следующий свой спарринг «Окжетпес» проведет 13-го февраля. Соперник станет известен завтра.
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