«Окжетпес» сыграл вничью с командой «Луч-Энергия»

Соперником в этом контрольном матче выступил клуб российской ФНЛ «Луч-Энергия» из Владивостока. На эту встречу приехали тренеры национальной и молодежной сборных Казахстана. И вновь подопечные Владимира Муханова сыграли два тайма разными составами, оставив после перерыва на поле лишь пару-тройку игроков, вышедших со стартовым свистком. Соперник синегорцев предстал довольно добротной командой с насыщенной обороной и попытками быстро контратаковать. «Окжетпес», как и в прошлом матче, захватил инициативу с первых же минут. Синегорцы часто атаковали флангами, особенно справа был активен Максим Федин. Однако команда из Владивостока каждый раз гасила атакующие порывы кокшетаусцев. Первый тайм завершился без голов.



Практически сразу же после начала второго тайма «Окжетпес» открыл счет. Федин вырезал с правого фланга отличную передачу, и набегавший Лукас Хорват в высоком прыжке замкнул передачу головой. Гол получился довольно эффектным — мяч отскочил от штанги и влетел в ворота. После забитого гола «Окжетпес» не отпустил «хватку», и продолжил напрягать оборонительные редуты соперника. Вновь мог отличится Хорват, но Лукасу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу партнера. В середине второго тайма россияне получили право на штрафной удар. И Вадим Минич обводящим ударом сравнял счет. В концовке встречи активнее выглядели россияне, но счет так и не изменился — 1:1.



Следующий свой спарринг «Окжетпес» проведет 13-го февраля. Соперник станет известен завтра.