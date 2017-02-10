Вальбуэна может пропустить около трёх недель из-за травмы бедра

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Повреждение хавбек получил в матче 24-го тура с «Нанси» (4:0). Вальбуэна на 39-й минуте забил гол и тут же был заменён. Врачи диагностировали у футболиста повреждение левого бедра, из-за которого он может пропустить от двух до трёх недель.



В нынешнем сезоне Матьё Вальбуэна принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.