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10 февраля 2017, 18:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Боруссия» (Дортмунд) оштрафована на 100 тыс евро, фанатский сектор закрыт на 1 матч

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение оштрафовать дортмундскую «Боруссию» на 100 тысяч евро и закрыть на один матч чемпионата страны фанатскую южную трибуну стадиона команды из-за поведения болельщиков, сообщается на официальном сайте DFB.

Во встрече 19-го тура бундеслиги с «Лейпцигом», которая прошла в Дортмунде 4 февраля, болельщики «Боруссии» на южной трибуне скандировали кричалки и вывешивали баннеры оскорбительного содержания, бросали пивные стаканы, а также светили лазерными указками в игроков лейпцигского клуба.

При вынесении решения учитывались случаи нарушения дортмундскими фанатами порядка в матчах с «Хоффенхаймом», «Майнцем» и «Лейпцигом».

При этом DFB заявил, что не может вынести вердикт по нападению фанатов «Боруссии» на болельщиков из Лейпцига за пределами стадиона, так как это не в юрисдикции союза.

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