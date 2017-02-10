«Боруссия» (Дортмунд) оштрафована на 100 тыс евро, фанатский сектор закрыт на 1 матч

Во встрече 19-го тура бундеслиги с «Лейпцигом», которая прошла в Дортмунде 4 февраля, болельщики «Боруссии» на южной трибуне скандировали кричалки и вывешивали баннеры оскорбительного содержания, бросали пивные стаканы, а также светили лазерными указками в игроков лейпцигского клуба.

При вынесении решения учитывались случаи нарушения дортмундскими фанатами порядка в матчах с «Хоффенхаймом», «Майнцем» и «Лейпцигом».

При этом DFB заявил, что не может вынести вердикт по нападению фанатов «Боруссии» на болельщиков из Лейпцига за пределами стадиона, так как это не в юрисдикции союза.