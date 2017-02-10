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10 февраля 2017, 18:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тимощук и Срна получили тренерские дипломы категории PRO

Экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук и защитник «Шахтёра» Дарио Срна прошли последний курс обучения в центре лицензирования ФФУ и получили тренерские дипломы категории PRO, сообщает Sportarena.com.

<nobr>Экс-полузащитник</nobr> Зенита Анатолий Тимощук и защитник Шахтёра <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срна</span> прошли последний курс обучения в центре лицензирования <span class=error>ФФУ</span> и получили тренерские дипломы категории PRO сообщает Sportarena. Увеличить
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Напомним, сегодня 37-летний Тимощук объявил о завершении карьеры и сообщил, что имеет больше предложений по тренерской работе, чем по игровой. 34-летний Срна продолжает выступать за «Шахтёр» и является капитаном команды.

Тренерский диплом категории PRO является высшей категорией тренерского образования, дающий право работать на национальном и международном уровнях в любых командах.

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