Тимощук и Срна получили тренерские дипломы категории PRO
Экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук и защитник «Шахтёра» Дарио Срна прошли последний курс обучения в центре лицензирования ФФУ и получили тренерские дипломы категории PRO, сообщает Sportarena.com.
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Напомним, сегодня 37-летний Тимощук объявил о завершении карьеры и сообщил, что имеет больше предложений по тренерской работе, чем по игровой. 34-летний Срна продолжает выступать за «Шахтёр» и является капитаном команды.
Тренерский диплом категории PRO является высшей категорией тренерского образования, дающий право работать на национальном и международном уровнях в любых командах.
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