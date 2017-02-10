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10 февраля 2017, 17:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-хавбек «Зенита» Тимощук объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук принял решение завершить игровую карьеру.

Бывший полузащитник Зенита и сборной Украины Анатолий Тимощук принял решение завершить игровую карьеру. Увеличить
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«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы

На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», — приводит слова Тимощука Sportarena.com.

Последним клубом в кареьре Тимощука был казахстанский «Кайрат», который футболист покинул в ноябре минувшего года после окончания срока действия трудового соглашения.
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