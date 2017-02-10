Конте: ничего не знаю об интересе «Манчестер Юнайтед» к Виллиану
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слова полузащитника команды Виллиана о том, что он слышал об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Мне ничего не известно об интересе “Манчестер Юнайтед” к Виллиану. Сейчас для меня это не главный вопрос. В данный момент в центре внимания предстоящая игра с “Бёрнли”, на которую я должен выбрать оптимальный состав. Только после этого мы можем думать о будущем», — цитирует Конте Mirror.
В текущем сезоне чемпионата Англии Виллиан провёл 20 матчей, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.
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