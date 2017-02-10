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10 февраля 2017, 17:11 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиков

Немецкий футбольный союз применил санкции к дортмундской «Боруссии». Причина — поведение болельщиков команды.

Как сообщает официальный сайт организации, «Боруссия» наказана частичным закрытием стадиона на один матч — закрыта будет фанатская трибуна. Также клуб оштрафован на 100 000 евро. К «Боруссии» была применена такая мера наказания из-за поведения болельщиков.

Перед матчем с «РБ Лейпциг» (1:0) болельщики «Боруссии» нападали на болельщиков «Лейпцига», в том числе на женщин и детей. Похожие инциденты были и перед другими недавними матчами. Кроме того, болельщики «Боруссии» использовали лазерные указки, бросали на поле посторонние предметы и использовали баннеры с оскорбительными выражениями.

Боруссия Д
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Дортмундская «Боруссия» была оштрафована на 100 тыс. за инцидент с фанатами, который произошёл в преддверии матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:0). Такое решение приняло руководство Немецкого футбольного союза.
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