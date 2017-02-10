«Порту» выкупит у «Атлетико» контракт Оливера Торреса

Сообщается, что «Порту» решил использовать опцию выкупа контракта игрока за 20 миллионов евро. Таким образом, срок аренды истечет летом нынешнего года, после чего хавбек станет игроком «Порту» на постоянной основе.

В текущем сезоне 22-летний Оливер Торрес провел 27 матчей за «Порту» и забил два мяча при одной голевой передаче.