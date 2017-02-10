Федерация футбола Казахстана намерена вступить в IFCPF
ФФК приняла решение вступить в Международную федерацию футбола для людей с церебральным параличом (IFCPF).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Федерация футбола Казахстана разработала специальную программу развития футбола 7 на 7 для людей с особыми потребностями.
Развитие данного вида футбола будет содействовать единству футбольного мира в нашей стране, для укрепления солидарности, независимо от пола, этнического происхождения, вероисповедания и культуры.
Международная федерация футбола 7 на 7 для людей с церебральным параличом существует с 2015 года. 47 стран уже вступили в эту организацию, в том числе спортивные федераций США, Англии, Турции, Ирландии и многие другие. Данная международная организация признана ФИФА и УЕФА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter