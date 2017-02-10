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10 февраля 2017, 16:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Федерация футбола Казахстана намерена вступить в IFCPF

ФФК приняла решение вступить в Международную федерацию футбола для людей с церебральным параличом (IFCPF).

<span class=error>ФФК</span> приняла решение вступить в Международную федерацию футбола для людей с церебральным параличом (IFCPF). Увеличить
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Федерация футбола Казахстана разработала специальную программу развития футбола 7 на 7 для людей с особыми потребностями.

Развитие данного вида футбола будет содействовать единству футбольного мира в нашей стране, для укрепления солидарности, независимо от пола, этнического происхождения, вероисповедания и культуры.

Международная федерация футбола 7 на 7 для людей с церебральным параличом существует с 2015 года. 47 стран уже вступили в эту организацию, в том числе спортивные федераций США, Англии, Турции, Ирландии и многие другие. Данная международная организация признана ФИФА и УЕФА.

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