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10 февраля 2017, 16:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Новыми владельцами «Палермо» станут американцы

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини заявил о том, что весной продаст клуб.

По его словам, новыми владельцами «орлов» станут американцы.

«В марте я продаю клуб американцам», — приводит Football Italia слова Дзампарини.

Итальянский бизнесмен ранее неоднократно говорил о том, что готов продать «розово-черных». При этом Дзампарини, владеющий клубом с 2002 года, хотел, чтобы он достался итальянцам.

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