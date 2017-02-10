Новыми владельцами «Палермо» станут американцы
Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини заявил о том, что весной продаст клуб.
По его словам, новыми владельцами «орлов» станут американцы.
«В марте я продаю клуб американцам», — приводит Football Italia слова Дзампарини.
Итальянский бизнесмен ранее неоднократно говорил о том, что готов продать «розово-черных». При этом Дзампарини, владеющий клубом с 2002 года, хотел, чтобы он достался итальянцам.
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