Новыми владельцами «Палермо» станут американцы

По его словам, новыми владельцами «орлов» станут американцы.

«В марте я продаю клуб американцам», — приводит Football Italia слова Дзампарини.

Итальянский бизнесмен ранее неоднократно говорил о том, что готов продать «розово-черных». При этом Дзампарини, владеющий клубом с 2002 года, хотел, чтобы он достался итальянцам.